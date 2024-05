Catherine Fulop arrasó con varias fotos en traje de baño

Con mucha trayectoria en el mundo de la moda, Catherine Fulop no deja de ser tendencia en las redes sociales, donde la siguen millones de personas. Fashionista empedernida, la conductora no desaprovecha ninguna oportunidad para imponer estilo.Desde las paradisíacas playas de Miami Beach, Catherine Fulop posó a orillas del mar con una bikini negra de inspiración vintage.Se trata de un conjunto de dos piezas en negro azabache con corpiño semitriangular con volados en los hombros y bombacha de tiro alto con ajuste en la cintura, al mejor estilo años 50.Fiel a su estilo, acompañó el total look playero con poco maquillaje y en el pie de foto de la publicación, escribió: “Día soleado (Sunny day)”, seguido de algunos emojis de peces, palmeras y soles.