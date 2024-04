Lució sus espectaculares curvas mientras disfrutaba de su segunda luna de miel

Sofía Zámolo se encuentra disfrutando de su segunda luna de miel en las paradisíacas playas de Tulum, en México. Desde un lujoso resort en la Península de Yucatán, la modelo volvió a acaparar todas las miradas y reveló en el posteo que es la primera vez que viaja con su marido desde que quedó embarazada.Siempre atenta a las últimas tendencias de la moda y fanática empedernida de los clásicos, la rubia deslumbró con una microbikini negra clásica. Se trata de un traje de baño de dos piezas negro con detalles de arandelas metálicas plateadas en ambas piezas.El corpiño es semirectangular, con breteles bien anchos. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiro alta. Para protegerse de los rayos del sol, sumó al total look un par de anteojos negros con vidrio opaco y marco de carey, describió el portalEn otra de las imágenes que compartió en el mismo posteo, se lució en la pileta con una microbikini rosa pastel de inspiración. Se trata de un modelo de dos piezas muy trendy con corpiño triangular simple y bombacha estilo taparrabos, de moldería colaless, con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.En el pie de foto de la publicación, aprovechó para interactuar con sus poco más de 1 millón de seguidores de la aplicación de fotos y contó cómo fueron sus días en el paraíso caribeño. “Un poquito de nuestra segunda luna de miel en este paraíso. Hotel para adultos y nuestro primer viaje solos desde que me quedé embarazada de Cali. Lo que nos malcrían no se puede explicar. No nos faltó nada por hacer: comimos la comida más rica, probamos los tragos de los bares en las piletas, hicimos noche de karaoke, fiesta de espuma, noche de película, cena a la luz de las velas; continuará”, escribió.