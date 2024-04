Nicole Neumann se comparó con Tini Stoessel y compartió una foto como prueba

Nicole Neumann fue una de las famosas que apoyó el nuevo trabajo discográfico de Tini Stoessel, Mechón de pelo, y como a muchos, también le sorprendió el cambio de look que formó parte del proceso creativo de la cantante. Esto, debido a que el actual look de Tini, que hoy resulta tan aclamado en cuestiones de tendencia y estilo, Nicole lo tuvo también, pero en su momento habría sido blanco de muchas críticas.Por esta razón, la modelo posteó en sus historias una foto comparativa. La misma muestra a Tini del lado izquierdo con sus nuevas extensiones de cabello mega rubias y con ondas y del lado derecho una imagen vintage de la jurado de Los 8 escalones con un estilo similar. Para acompañar la foto, escribió: “Me habrán criticado en ese momento... ¡Pero no pueden negar que siempre estoy a la vanguardia! Tini te amamos”.Aunque la intención de Nikita era posicionar su capacidad para reinventarse a través de los años, algunos seguidores de la intérprete de Ángel, la cuestionaron en redes por creer que intentaba decir que la Triple T le plagió el look. Sin embargo, la madre de Indiana Cubero también dejó claro que apoya al 100% a la cantante en su publicación, por lo cual es descartable algún ánimo de competencia por parte de la futura madre.El elogiado look de Stoessel, fue escogido para presentarse la semana pasada en uno de los conciertos de su colega Emilia Mernes, en el Movistar Arena. Ambas se unieron para cantar su éxito conjunto La_original.mp3, y frente a miles de asistentes, la ex de Rodrigo De Paul sorprendió gratamente con su nueva apuesta.