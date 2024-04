Los cheques sin fondos de Guillermina Valdés: debe más de $60 millones

Guillermina Valdés pasó de ser calificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como una persona “con alto riesgo de insolvencia” a ser declarada como “irrecuperable”, por la cantidad de cheques emitidos sin fondos, que la llevan a deber más de 60 millones de pesos.



La ex de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega tenía, o tiene, una marca de zapatos y después incursionó por otros rubros en los que aparentemente, por su nivel de deudas, no le fue muy bien.



Afirman que la ex de Tinelli pidió plata y nunca la devolvió

Cuando en 2019 Valdés recaudó a través del método crowdfunding la suma récord de USD 75.000 para la producción de zapatos, nadie imaginó lo que sucedería después, informó el sitio detrasdelashistorias.com.ar.



Y es que pocos lo saben: los inversores rogaron, deambularon en redes sociales y armaron grupos de WhatsApp para reclamar que su dinero no había sido devuelto con la ganancia prometida del “10% anual fijo”, agrega el medio.



La cuestión es que mientras crecían las deudas y se multiplicaban los cheques sin fondos, Guillermina se mostraba viviendo una vida de lujos en sus redes sociales.



PazValdez S.A., la firma de Guillermina y Fabián Paz (exsocio), acumula hasta 2022 $62 millones en cheques emitidos sin fondos y deuda nivel 5, catalogada como irrecuperable por el Banco Central de la República Argentina.(NA)