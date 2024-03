Romina Malaspina se mostró con un look cargado de sensualidad y audacia. La rubia deslumbró con una nueva apuesta de moda que combina dos rubros de indumentaria completamente opuestos: lencería y sastrería.La modelo se lució con un conjunto de ropa interior de dos piezas de corset de encaje con transparencias y bombacha colaless cavada XXS con tiritas regulables. Por encima, se puso un saco tipo blazer en un gris bien claro y marcó tendencia entre sus fans.En el pie de foto de la publicación, la influencer escribió en inglés: “I’ll show you what I got (Te mostraré lo que tengo)”.