Ivana Nadal habló de “la frase que te paraliza” y alentó: “el momento es hoy”

Desde que se instaló en Tulum, México; Ivana Nadal no deja de sorprender desde las paradisíacas playas del Caribe. En las últimas horas, la influencer deslumbró a orillas del mar con una microbikini en color lila oscuro metalizado.En ese marco, provechó para dejar una nueva reflexión: ““Cuando esté lista, lo voy a hacer”: Una frase que te paraliza y hace a que la vida pase y termines nunca haciendo eso que queres hacer”, remarcó en el inicio.Enseguida subrayó: “El momento es hoy. El tiempo es ahora”.“No existe eso que estás “buscando”. No hay momento en donde vas a estar lista o listo para generar cambios drásticos”, continuó.“Da miedo. Tu mente quiere que te quedes dónde estás, cómo estás. Que por favor, no te muevas. Pero sos vos quien tiene que tomar la decisión de romper con ese miedo. De abrazarlo y avanzar. De pasar al otro lado, donde está la libertad. Es cuestión de dejar de decir: como hago? Y hacer. Vos podes, te amo”, completó.