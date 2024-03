Románticas fotos de Jésica Cirio en su cumpleaños: “Gente que quiero y amo”

“A punto de comenzar un nuevo año de vid. ¡Ya llega mi cumple! Y estoy feliz de poder festejarlo con tanta gente que quiero y amo”, escribió Jésica Cirio junto a varias fotos junto a su pareja, Elías Piccirillo.Hace unos días circuló un rumor que indicaba que la modelo había vuelto a contraer pareja y que tendría planes de boda. Sin embargo, en diálogo con Teleshow, ella misma desmintió esas versiones. “No me caso, festejo el cumpleaños el domingo”, contó la exconductora de La Peña. “Voy a festejar con familiares y amigos”, afirmó sobre la celebración que venía preparando para este domingo en un exclusivo lugar de Astilleros Milberg donde reunirá a 80 personas entre amigos y familiares. Si bien su día de nacimiento es el 18 de marzo, la modelo decidió anticiparse a la fecha para reunir a sus seres queridos en una jornada no laborable. La sorpresa fue la compañía de su pareja, con quien inició una nueva relación sentimental desde mediados del año pasado.Su novio se llama Elías Piccirillo, quien es empresario, Accionista y Director de la Tarjeta Sucredito y Director del Banco Sucredito, tiene 38 años y está de novio con Jesica desde fin de junio del año pasado. En diciembre se fueron a vivir juntos, le regaló a Jesica el cumple de hoy en Astilleros Milberg. “Después de las 12 va a soplar las velitas para dar comienzo al día de su cumpleaños y mañana celebrará junto a su hija Chloe y sus más íntimos”, reveló un allegado a la conductora.A primeras horas de la mañana, ella misma compartió unas imágenes en sus redes sociales. Con la compañía inseparable de su nena, se la pudo ver disfrutar del jardín de su casa en la jornada a pleno sol que se avecinaba desde temprano. Y después, publicó un posteo con sus seguidores para mostrar el look elegido para el esperado evento.“¿Clarito o con colores?”, les preguntó a modo de encuesta de Instagram, pero la sorpresa fue cuando en el video se la podía ver a Jesica probándose diferentes equipos de ropa y en una de las tomas apareció su pareja para asistirla y dejarle frente a cámara unas sandalias con tacos altos. Si bien en ese momento no se pudo distinguir su rostro, el empresario le subió el cierre del vestido desde la espalda y luego la abrazó y le dio un beso en el cuello, mientras ella le tomaba los brazos con sus manos.Jesica subió esta publicación a su cuenta personal y agregó la siguiente frase sobre el video: “Cuando crees que no podés llega la persona indicada”.