Tini Stoessel subió una alarmante foto a sus redes y preocupó a sus fanáticos

Tini Stoessel reapareció en Instagram con el pelo más oscuro y un look de otoño con mucha piel a la vista

Después de anunciar que pronto sacaría nueva música,tomó una drástica decisión queLa cantanteincluida la del perfil, y también sus historias destacadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la historia que subió cerca de la medianoche.Tras haber cambiado su look, el cual compartió con sus seguidores este jueves, la actriz subió una foto donde se pueden ver todos sus mechones de pelo cortados y tirados en el piso. Esto sin dudas alertó a sus fans que no tardaron en reaccionar en redes.Muchos especularon con que podría tratarse del inicio de unaen la carrera de la artista. Cabe aclarar que eliminar las publicaciones de las redes es una de lasmás elegidas por los cantantes para anunciar nueva música.Otros fanáticos de Tini aseguraron que podría haber tomado esta decisión para retrotraerse por un tiempo. La intérprete de Cupido contó en varias oportunidades que sufría ataques de pánico y pidió ayuda para poder recuperarse.Tras acaparar los flashes en la ceremonia del Premio Lo Nuestro con undemuestra que es una fashionista a tiempo completo. Cuando no está sobre el escenario o en una red carpet, sus looks también son dignos de documentar, tal como demostró con su último posteo deEn las últimas horas, la artista se lució con una apuesta urbana chic de alto impacto que dejó a sus 21 millones de seguidores de alrededor del mundo totalmente impactados. Eligió combinar unaTini arrasó con unaSe trata de unLa complementó con uncon botones transparentes en el delantero.Por encima del conjunto, se puso unabien abrigada y unaPara el calzado, en tanto, optó por llevar unasUnaterminó por coronar el estilismo que, sin dudas, causó revuelo en la aplicación de moda y marcó tendencia entre los usuarios de internet.¿El beauty look? Como siempre, la cantante elevó la apuesta de moda con un make up acorde. Llevó los ojos maquillados conpara la zona de los párpados que acompañó con uny máscara de pestañas haciendo juego. Sumó también al maquillaje algo deiluminadores en diferentes partes de la cara y unEn tan solo 3 horas, el posteo llegó a coleccionar poco más depor parte de sus fanáticos y admiradores, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios. Entre los mensajes que le dejaron sus followers, se destaca el de la cantante Emilia Mernes, que le escribió con humor: