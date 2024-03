Fuertes rumores de reconciliación entre Sabrina Rojas y Tucu López

Las últimas informaciones sugieren que Sabrina Rojas podría estar en proceso de reconciliación con el comediante Tucu López, despejando así las especulaciones sobre su relación con Ulises Bueno, particularmente después de su participación destacada en el último videoclip del cantante.



Facundo Ventura, durante su intervención en “Empezar el día” por Ciudad Magazine, insinuó la posibilidad de una reconciliación entre Rojas y López, señalando que la actriz estuvo presente en una función de la obra teatral “Sinvergüenzas”, donde actúa López. Ventura agregó que Rojas expresó haber asistido exclusivamente para ver a López en escena.



“Sabrina Rojas estuvo el fin de semana viendo Sinvergüenzas, obra en la que participa justamente el Tucu López. Y como fue la última función de esta obra, siempre hacen un agradecimiento al final, y estaba ella en el teatro”, agregó. Y cerró: “Ella dijo que había ido a ver la obra pura y exclusivamente para verlo al Tucu”.



A pesar de haber visitado a Sabrina Rojas en Villa Carlos Paz, donde está llevando a cabo su temporada de verano, e incluso haber pasado la noche en su departamento, Tucu López dejó en claro que este encuentro no fue una reconciliación, a pesar de las rápidas especulaciones en redes y medios.



Sin embargo, durante una detallada entrevista en “Agarrate Catalina” por La Once Diez con Catalina Dlugi, el actor no descartó la posibilidad de volver a estar en pareja: “No tengo tiempo ni ganas para el amor. He tenido dos años hermosos con Sabri y los chicos, y terminó todo de manera muy armónica. No le cierro las puertas a nada. Si podemos resolver algunas cosas, podríamos volver, pero tal vez no. No estoy buscando el amor, no estoy buscando enamorarme”, expresó.



“Si hay algo que hice con Sabrina fue acoplarme a su vida. Yo llevaba a los chicos a los actos del colegio cuando Sabri laburaba, los llevaba al colegio o al médico. Fueron cosas que se fueron sumando, cosas que no pudimos resolver y se vino la temporada encima”, agregó.



Y cerró, concreto: “Yo fui para las Fiestas, saludé a los chicos y fui al cumpleaños de Fausto (el hijo que Sabrina tiene con Luciano Castro, con quien también tiene a Esperanza). Antes de eso, pasé por Carlos Paz y paré en el departamento de Sabrina y fui a ver su obra. Dormí en el sillón. Nos fuimos con todos los chicos a un parque de diversiones y salimos a comer. A veces hablo con los chicos por Whatsapp también”.

Fuente: Radio Mitre