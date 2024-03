Le quedaban unas fotos en bikini y las compartió con sus seguidores

Camila Mayan se volvió fanática de las microbikinis. La exnovia de Alexis Mac Allister sorprendió a sus seguidores mostrando uno de sus looks favoritos del verano que ya se termina. “Me quedaban estas fotos y aprovecho para compartirlas“, escribió.La ex novia del campeón del mundo, que recientemente lanzó su propia cápsula de bikinis, posteó fotos tomadas en la playa con un original modelo de su colección. Se trata de un traje de baño de dos piezas en total black con corpiño rectangular entero (estilo crop top deportivo) con una abertura cut out en el centro de la moldería y dos tiras entrecruzadas por debajo, en la zona del torso.El conjunto se completó con una bombacha clásica a juego, estilo colaless, de tiro alto. Por encima del equipo, en tanto, llevó puesta una falda negra estilo pareo tejida en un entramado estilo red, el ítem hot de la temporada. Los tejidos son un indispensable de este verano y como aliados de las microbikinis son furor.Como de costumbre, Mayan no escatimó en glamour y sumó más accesorios: un par de anteojos de sol negros y joyería plateada de lujo, destacó el portal