Emilia Mernes explicó cómo se pone los s brillos en los ojos

Mientras disfruta de un excelente presente laboral, con lanzamientos musicales y shows multitudinarios programados para este 2024, Emilia Mernes se sigue afianzando como ícono de estilo. La entrerriana hizo de la estética Y2K su estilo personal y los brillitos debajo de los ojos su marca registrada. Ahora, reveló cómo los usa para todos los que buscan imitar su look.Entrevistada por Vogue España, la artista grabó un video y enseñó el paso a paso para colocarlos. En dos simples pasos, estas son las instrucciones:Además de revelar el paso a paso, la cantante reflexionó sobre su presente laboral y cómo busca reflejarlo a través de su estilo. “Ya no son brillitos redondos, son estrellitas. Cambié a estrellitas por dije: ‘Mi música está evolucionando, mi carrera está evolucionando’ y bueno, los brillitos también tenían que cambiar de era”.Los lectores de Vogue no se perdieron el video y le dedicaron todo tipo de elogios a la cantante. “Qué increíble”, “Es hermosa” y “Una belleza única”, le escribieron a la artista, que hace más de un año lanzó su propia línea de kits de brillitos para imitar su look.