Hallaron en una zanja a joven muerto: tenía un guante de boxeo en una manos

La presencia del cable enlazado en el cuello podría llegar a confirmar que se trata de un homicidio, aunque nada está descartado.

El cuerpo de un joven fue encontrado en una zanja. La víctima aún no pudo ser identificada y crece la hipótesis de que el crimen ocurrió en otro lugar y luego trasladaron el cadáver.El macabro hallazgo se produjo durante la mañana del miércoles en el barrio “Pico de Oro” la localidad bonaerense de Florencio Varela, entre las calles Checoslovaquia y Berna, cuando una persona advirtió la presencia de un cuerpo en una zanja y llamó al 911.Cuando un grupo de agentes del Comando Patrulla llegó al lugar, se encontró con un cuerpo envuelto en sábanas que tenía un pedazo de cable a la altura del cuello y el rostro completamente desfigurado.Al tener el rostro desfigurado, los investigadores no pudieron confirmar la identidad de la víctima. Sin embargo, un dato clave puede revelar el asunto: el joven tenía un tatuaje que dice “sacrificio” y unos guantes de boxeo en una de sus manos. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el joven tendría unos 20 años aproximadamente.La investigación está a cargo del fiscal Darío Santiago Provisionato, de la Unidad Funcional N°1 de Quilmes, quien ordenó a los agentes de la Policía Científica que inspeccionaran el área en la que fue encontrado el cadáver, con el objetivo de encontrar elementos que aportaran información sobre lo ocurrido.Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo pudo haber ocurrido el asesinato del joven.De acuerdo a la información publicada por el medio local Diario Conurbano, los investigadores plantearon como hipótesis que el joven habría sido asesinado en otra zona. Siguiendo esa línea, los presuntos autores del homicidio habrían trasladado los restos hacia otro punto de la ciudad para despistar.El personal de la Comisaría 1° y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela comenzó a realizar diferentes procedimientos en la zona, entre ellos, se concentrarían en la búsqueda de testigos que pudieran aportar datos sobre cómo habría sido descartado el cuerpo. (TN)