Detalles del contenido erótico de Mónica Farro: cuánto cuesta su video más caro

Hace algunos meses, se supo que Mónica Farro es una de las tantas famosas que desembarcaron en una plataforma para adultos. En una entrevista con el programa televisivo “Socios del espectáculo”, la vedette uruguaya habló sobre la forma en la que graba su contenido y dio detalles del video más caro que ofrece.“Vengo facturando. Lo hice durante dos años y estuvo muy bueno porque es todo plata en dólares. Con eso pagué mi techo, así que feliz de la vida”, comentó Farro, en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.La mediática contó que si bien ella hay cosas que no hacía, podría tranquilamente grabar videos “a pedido” a través de la plataforma Divas Play. “Como soy conocida y estoy casada, hay cosas que no hago porque no me parece que esté bueno, pero eso me daría muchísima plata más, como es chatear con la gente, mandar cosas personales, hacer videos sexuales”, comentó.Farro detalló que, a través de la plataforma, puede hacer una videollamada, chatear con quien se lo pida o mandarle cosas específicas al usuario que pague por ese material erótico.

“¿Tu marido nunca te censuró con esas cosas, ¿no, Moni?”, le preguntaron. “No, no, él me graba”, se sinceró. Además ratificó que hay material que produjo junto a su pareja que están con “candado”. “Para verlo tenés que pagar extra”, remarcó.En el piso de Socios especularon que el valor era de 40 y 45 dólares, además de las fotos, cuyo valor es de 15 dólares. “Igual, lanzó, ante la mirada incrédula de todos en el estudio del programa.