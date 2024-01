Silvina y Vanina Escudero subieron la sensación térmica con varias fotos

Las hermanas Escudero, Silvina y Vanina, eligieron como destino para vacacionar con sus familias a las playas de Punta del Este, en Uruguay, y posaron en microbikini para una publicación que compartieron en Instagram en las últimas horas. “Se vienen cosas juntas”, anunciaron las mediáticas.Ambas fueron por looks de verano clásicos pero jugados: por un lado, Vanina eligió un conjunto con estampado de cebra en color turquesa y blanco, con un corpiño triangular y una colaless regulable diminuta.Por otro lado, Silvina lució una bikini de un modelo similar al de su hermana pero lisa y de color fucsia. En su caso, el corpiño también es triangular, pero optó por darle un toque más “hot” y eligió una bombacha tipo colaless más cavada.Para darle el finalizar su look de verano, la bailarina sumó unas gafas cuadradas de un gran tamaño y de color beige, y un sombrero de yute con una cinta negra.Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores en los comentarios: “¿Qué te pasó en el ombligo?”, “¿Por qué se tapa? ¿Qué le pasó?”, fueron algunos de los mensajes.En la imagen, se puede ver que Silvina tiene un apósito en la zona del ombligo. En este sentido, varios usuarios respondieron a la incógnita y dijeron que era “para protegerse de la mala energía” y que “hay que taparse para que no llegue la mala onda”.

Más allá de las especulaciones, la “curita” que lleva Silvina puede deberse a una operación a la cual se sometió en diciembre.Es que ella reveló que a fines de diciembre tuvo que ser sometida a una cirugía abdominal, sin especificar el cuadro de salud que padece.