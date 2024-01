Reveló lo que espera de un hombre y se mostró más que sensual tomando sol

Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por Socios del Espectáculo y habló de esta nueva etapa de soltería tras haberle puesto punto final a su historia de amor con Bautista Bello por serle infiel.Indagada por su presente sentimental, la modelo se sinceró en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “Tampoco es que estoy sola, siempre estoy abierta a conocer. Este verano quiero tener permitidos, nada de noviazgo fijo”.En cuanto a la consulta sobre si le escriben muchos famosos, Jujuy respondió: “Más o menos. Yo creo que, por ahí es más una idea de lo que se imaginan que uno puede llegar a recibir, pero no es así en la diaria. Hay muchos verificados (que me escriben)”.“No me fijo tanto en el rubro. A mí me pasa que, de verdad, para estar con alguien necesito mirarlo a los ojos y que me genere algo, que me pasa algo y me transmite. No importa lo que hace, pero que haga algo. Que trabaje, eso seguro, no estoy para mantener a más nadie”, continuó.Por último, Sofía reveló que un jugador de la Selección intentó contactarse con ella: “Me mandó mensajitos, pero nunca respondí. Viste que podés ver qué escribieron y que no se entere. Y lo gracioso es que después quise mostrarle a una amiga para reírnos, y ya lo había borrado. Yo creo que todos tiran y tiran y el que pica, pica. Y está bien, hoy se maneja todo mucho así”.Por otra parte, como lo hace habitualmente, posteó varias fotografías luciendo sus curvas mientras tomaba sol: