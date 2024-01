La esposa de un exgobernador impactó de espaldas con su hijita en la playa

Isabel Macedo empezó el año en la playa de Uruguay junto a su marido, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y sus hijas Belita y Julia. La actriz publicó una foto y sorprendió a sus fanáticos.Es que, a diferencia de la mayoría de sus posteos, en los que se muestra usualmente con looks oversized que no dejan mucha piel a la vista, esta vez posó de espaldas con una microbikini negra. Caminando hacia el mar dejó ver la moldería colaless de la pieza inferior, mientras que la parte de arriba tiene breteles finos que se llevan anudados.Casual y descontracturada, completó la apuesta de playa con un peinado recogido improvisado y no sumó accesorios. Enseguida, los seguidores de la actriz aparecieron en la publicación para dejarle miles de likes y mensajes en la sección de comentarios.