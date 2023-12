Silvina Escudero: “Me quedo con esa gente que no te abandona en tu peor momento”

Silvina Escudero compartió numerosas frases con las que dejó en evidencia que está transitando un delicado momento, pero no detalló la causa de su malestar.



Convertida en noticia su situación, y luego de negar estar en crisis con su marido Federico, la bailarina hizo un descargo en el que dejó en claro que está afectada por el “abandono” de una o más personas valiosas de su vida en un momento delicado.



“Quería agradecerles todos por sus mensajes amorosos, el tiempo. Me llenaron de frases, de mensajes tiernos. Saben que me copan las frases y te ayudan a salir en los momentos malos. Y los animales, que te ayudan a curar el alma”, dijo la bailarina en el video que subió a su red.



Seria, continuó: “Para los que me siguen desde hace tiempo saben que soy una mujer muy reflexiva que siempre se queda con lo importante en la vida y para mí son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda su vida y hoy cosecha”.



“Esa gente que no te abandona en tu peor momento. Porque cuando estamos bien, están todos, pero cuando estás en el piso, nada más valioso que la gente que está ahí y no te abandona a pesar de cualquier cosa. La gente que no se baja del barco, la gente que sigue. Eso es lo que atesoro en mi vida y se lo quería compartir con ustedes”, finalizó Silvina Escudero, visiblemente triste.



Preocupantes frases de Silvina Escudero

“Este año nos tocó ser fuertes. El siguiente nos toca ser felices”.



“Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Así que perdona con frecuencia y ama con todo tu corazón. Puede que nunca vuelvas a tener esa oportunidad”.



“Amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es lograr iluminarlo en sus momentos más oscuros”.



“Pasada la crisis, quédate con quien te llamó, escribió o se ocupó de saber si necesitabas algo. El camino es con ellos”.

Fuente: Ciudad