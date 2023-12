Alejandra Maglietti reveló una traumática experiencia

Alejandra Maglietti rompió los paradigmas de la TV y en pleno éxito como modelo y panelista comenzó a estudiar abogacía, aunque, tal como reveló este fin de semana, no todo fue un camino de rosas, sino más bien todo lo contrario, al punto de sentirse humillada por un docente.



Invitada al ciclo Entre Nos, que conduce Tomi Dente por Net TV, la panelista de Bendita y le contó cuál fue el momento más duro de la carrera, en el que estuvo cerca de abandonar la carrera por culpa de los prejuicios.



“Tuve experiencias negativas y muy positivas dentro de la universidad”, dijo, y responsabilizó a un docente por su malestar. “Un profesor que me echó de clases por tener un prejuicio hacia mi persona y decirme que no me podía evaluar”, recordó, al borde del llanto.



En este sentido, Maglietti reveló que los prejuicios de ese y otros docentes se debían a su trabajo como modelo. “Tuve mucho apoyo de algunos profesores, y, de otros, lo peor de la discriminación porque tenía una profesión o porque salía en bikini”, reconoció.



“Pasé tanta vergüenza con ese profesor; fue muy humillante la situación de sacarme. A mí me iba muy bien y que me saqué del salón al momento de dar un examen y que todos lo vieran, sentí que fue una humillación”, relató la invitada, muy afectada por el recuerdo.



“Estuve casi un año y medio sin ir a la facultad de la vergüenza que tenía y después dije ‘¿cómo puedo permitir que esto me impida tener el título por el que tanto me esforcé?’”, agregó Alejandra, que reconoció también que hubo otros docentes que surgieron en su vida para ayudarla.



“Tuve una profesora que gracias a ella me recibí. Me acompañó de una manera increíble, me llamaba por teléfono a mi casa”, recordó. “Me emociono porque no es muy común que uno tenga ese tipo de mentores en determinados lugares porque muchas veces uno dice ‘sos un número más dentro del aula y al profesor no le importa tu vida’, pero la verdad es que todavía tengo contacto con ella”, reveló.

Fuente: Ciudad.com