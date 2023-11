Tamara Báez reveló cuál será su nuevo retoque estético

Tamara Báez ganó gran popularidad hace unos años por ser la pareja de L-Gante. Poco a poco su fama fue creciendo hasta convertirse en una influencer importante de las redes sociales. Báez y el cantante se convirtieron en padres de Jamaica en septiembre de 2021 y si bien su relación amorosa no funcionó, buscan tener un buen vínculo para criar juntos a su hija.



Muchas veces es criticada por los retoques estéticos que se realiza, pero poco le importa lo que los internautas puedan opinar sobre su cuerpo, por eso, compartió que se hará una nueva operación.



La influencer quiso conversar un rato con sus fanáticos y abrió una caja de preguntas. “¿Para cuándo las gomas?”, fue la consulta que le hizo un seguidor. Y es que Tamara había mencionado algunas veces que le gustaría ponerse implantes mamarios, pero hasta el momento no había encontrado la ocasión para hacerlo.



“Tenía pensado operarme antes del verano, pero no pude porque Jami no quiere dejar, así que las gomas van a esperar”, comenzó explicando Báez y sentenció: “No pasa nada, aguanten los limones”. Si bien Jamaica tiene dos años, Tamara aún continúa con la lactancia materna y esperará a que la pequeña decida dejar.

Fuente: Vía Pais