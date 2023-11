Cómo reaccionó Miriam Lanzoni al enterarse que Alejandro Fantino será papá

Miriam Lanzoni estuvo 11 años en pareja con Alejandro Fantino y habló en varias oportunidades sobre su decisión de dormir en habitaciones separadas y sus deseos de convertirse en madre. Sin embargo, la relación de terminó y el sueño de tener un bebé no lo pudieron cumplir.



Tras la ruptura, tanto Lanzoni como Fantino rehicieron sus vidas y el conductor finalmente confirmó que será papá una vez más, pero con su nueva mujer, la modelo Coni Mosqueira.



“Es un amor único, te cambia la vida. Hoy pensaba lo difícil que va a ser criar siendo nosotros conocidos, la humildad es un músculo y hay que practicarla. Nahuel (su hijo mayor) fue siempre sabio en eso, siempre practicó la humildad. Es varoncito. El nombre no lo tenemos todavía. Coni me rebotó varios, yo quería Juan Román”, contó Fantino en una entrevista.



A Miriam Lanzoni le cayó muy bien la noticia, según aclaró en Socios del Espectáculo: "Me puse feliz y le mandé un mensaje, por supuesto. A ella no pero porque no tengo su teléfono. Él me dijo que estaba extasiado, que era el momento más feliz de su vida".



"Yo sigo adelante. Por supuesto que siempre lo voy a querer a Alejandro. Fue parte de mi vida y si me preguntan por esa etapa, respondo sin problemas. Pero también entiendo que a su nueva pareja le puede no gustar, o a la mía. No es el caso, yo si me llegara a casar nuevamente, lo invitaría", aseguró.



Lanzoni también contó que no baja los brazos en cuanto a la maternidad. Con su ex intentaron de manera natural, hicieron tratamientos y luego pensaron en la adopción. Ahora, con su novio desde hace 7 años, Christian Halbinger, está viviendo un gran momento: "Lo vi y me enamoré, fue un flechazo y creo que él sintió lo mismo por mi. No dejó de perseguirme nunca. Yo sigo con mi búsqueda".