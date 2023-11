Wanda Nara contó el conmovedor gesto de Icardi cuando se enteró de su enfermedad

La mediática Wanda Nara contó el conmovedor gesto de su esposo, Mauro Icardi, cuando se enteró que tenía leucemia. “El verdadero amor lo ves cuando estás mal”, reflexionó.



"La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad", dijo Wanda en el Bailando de Italia (RAI 1).



De ese modo, reveló: "Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando donde curarme por todo el mundo, donde atenderme".



"Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa se dice en el bien, en el mal y en la salud, uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor", opinó.



Y subrayó: "El verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas".



Wanda Nara confirmó que tiene leucemia

Días atrás, la modelo contó en sus redes sociales que tiene leucemia, luego que se diera a conocer que padecía una enfermedad, aunque sin precisiones.



Fue tras una consulta de un seguidor en su cuenta de Instagram: “¿Qué enfermedad tenés?”. Ante esto, respondió: “Leucemia”.



“Al principio le decía 'esa cosa que tengo yo'. Después pude decirle 'esa enfermedad'. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos", completó. (NA)