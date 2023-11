Revelan cómo será el casamiento por civil de Manu Urcera y Nicole Neumann

Nicole Neumann se casará con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera en una súper boda que incluye civil en el Sur y megafiesta en Buenos Aires.



La ceremonia civil se realizará este miércoles 8 de noviembre en la Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén.



La bodega es propiedad de un íntimo amigo de Urcera y cuenta con 127 hectáreas en la Ruta 7.



Se estima que al civil acudirán unas 500 personas, entre familiares y amigos de la pareja.



La madre de la modelo no fue invitada y quedará por ver qué ocurre con las hijas de la modelo, en especial con la mayor, Indiana, con quien tiene un vínculo complicado.



La bodega tiene extensos paisajes con mucha vegetación y cuenta con un moderno y lujoso salón de estilo industrial, donde celebrarán su casamiento por civil, mientras que la fiesta se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre en una estancia en Buenos Aires.



Al ser cuestionada sobre la boda, Nicole no quiso contar demasiado porque quiere que sus invitados se sorprendan: "Quiero que sea todo sorpresa. Va a haber alternativa de donación, el que quiere va a donar y el que quiere va a dar regalo".



Sobre su relación con Urcera, declaró: "Es difícil describir el amor, es algo que se siente, es un hombre que llega a tu vida que te provoca ese amor, su corazón, su familia, como adoptaron a mis hijas, son divinos, te hacen sentir uno más". Tras un año y ocho meses de relación, Nicole se sorprendió con la propuesta de matrimonio que le hizo Manu en los primeros días de este año, pero no dudó en aceptar y planificar cómo será su nueva llegada al altar.



Manu tiene 31 años y este es su primer casamiento, mientras que para Nicole, de 42, esta será la tercera vez que dará el sí. Su primer marido fue Nacho Herrero, con quien se casó en marzo de 2005 con una mega fiesta en la estancia “La Candelaria”. Pero el matrimonio duró sólo 9 meses. En 2006 se divorciaron y Neumann comenzó a salir con el entonces futbolista Fabián “Poroto” Cubero. En mayo de 2008 se casaron en secreto en una playa de México y estuvieron juntos durante 10 años, en los cuales tuvieron a sus 3 hijas: Indiana, Allegra y Sienna.