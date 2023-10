Sofía “Jujuy” Jiménez pasó el fin de semana largo en la ciudad balnearia de Pinamar y, compartió cada momento con sus seguidores. Fiel a su estilo, los looks en microbikini fueron la consigna obligada y la primera imagen se robó las miradas.Al natural, a cara lavada y con el pelo húmedo, desplegó su estilo y demostró que se puede estar cómoda y relajada sin perder de vista las tendencias.“Fin del finde, tan hermosísimo todo. No sé con cuál de todos los momentos quedarme. Gracias, Gracias, Gracias; solo me sale decir eso! Y un gracias enorme por los mensajitos de amor que me mandan, les amo mucho”, escribió como pie de las fotos.