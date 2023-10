Florencia Peña se hizo un “autohomenaje” y llamó la atención con su microbikini

En el Día de la Madre, Florencia Peña no tuvo mejor idea que tomarse unas vacaciones para ella sola y pasó un día en las playas de México junto a su pareja Ramiro Ponce de León y Felipe, su hijo más pequeño.Siempre auténtica y arrasadora, volvió a sorprender en las redes sociales con su look de verano de alto impacto y fue furor entre sus fanáticos. ¿Su apuesta de moda? Se mostró en un video muy divertido con una microbikini estampada con dibujos de rosas.Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño rectangular strapless con forma de moño y frunces en el delantero y bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Complementó el look con un par de lentes de sol estilo aviador con vidrio semitransparente, describió el portalEn el pie de foto de la publicación, la actriz y conductora escribió: “El autohomenaje que me hice por el Día de la Madre”. Divertida como ella sola, agregó al texto: “¿Y mis hijos? Bien, gracias”.