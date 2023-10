Jesica Cirio tomó una decisión para evitar recibir comentarios negativos

El escándalo de Martín Insaurralde afectó en su ex, Jesica Cirio. En estos últimos días, se puso el foco en la bailarina por las declaraciones que dio sobre los gastos tanto de ella como del ahora ex Jefe de Gobierno bonaerense.Las palabras de Cirio tomaron gran repercusión y aparecieron todo tipo de críticas tanto en las redes sociales como en programas de TV. Por eso, tomó una tajante decisión para alejarse de ese caos y evitar recibir comentarios negativos.. De esa manera, ningún usuario puede dejarle mensajes en sus fotos o videos.La bailarina quedó en el ojo de la tormenta desde que Sofía Clerici blanqueó su relación con Martín Insaurralde. Luego de eso, Cirio fue denunciada por enriquecimiento ilícito y lavado dinero. Por su parte, ella aseguró que no tiene nada para ocultar y que lleva un nivel de vida “normal”, lo que causó la furia de quienes escucharon sus declaraciones.