Andrea Rincón tuvo su ceremonia de bautismo: los detalles

Andrea Rincón tuvo este domingo su ceremonia de bautismo en la denominada Iglesia Épica. Acompañada por sus familiares y amigos, la actriz no pudo contener el llanto y la emoción durante el acto religioso.“’Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’. 2 CORINTOS 5:17 - ‘LA BIBLIA’”, citó en Instagram la actriz que decidió comenzar a desandar un camino espiritual tras la rehabilitación por sus problemas de adicción.Junto a esas palabras, Rincón publicó fotos y un video, donde un pastor le preguntó: “¿Es verdad que Jesucristo es el hijo de Dios llegado en carne para perdonarnos todos los pecados?”. La exparticipante de Gran Hermano respondió con seguridad: “Por supuesto que sí”.“¿Crees que Dios padre, el hijo y el espíritu santo conforman la divina trinidad?”, consultó el hombre nuevamente. “Sí, creo”, contestó ella, vestida con un atuendo blanco.Fue en la tercera y última pregunta cuando finalmente se quebró: “¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente delante de Dios?”. El pastor no había terminado de formular la consulta y Rincón ya había comenzado a llorar. “¡Me arrepiento de todo!”, exclamó.Luego, el hombre sujetó su mano y la ayudó a introducirse en una pileta de lona para completar la ceremonia. Entre aplausos y una canción alusiva, primero se arrodilló en el agua bendita y luego se sumergió de espaldas.“Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Mi Amor Eterno. . . Gracias Totales”, fueron las palabras que completaron el mensaje de Rincón en su cuenta de Instagram, que cuenta con 1.2 millones de seguidores y donde recibió más de 100 mil “Me gusta”.La Iglesia Épica también realizó un posteo en su cuenta de Instagram. “Fiesta en los cielos! Somos felices, los hijos vuelven a casa!!”, escribieron junto a un video donde no solo aparece Rincón sino también otros creyentes que tuvieron su ceremonia de bautismo.