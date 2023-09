Coti Romero reveló que pasó una noche junto a una mujer

La modelo y participante del Bailando 2023, Coti Romero, confesó que estuvo a los besos con una reconocida influencer en la fiesta Bresh y dejó sorprendido a Marcelo Tinelli en medio del escándalo con el Conejo Quiroga.Mientras Coti Romero esperaba para conocer el puntaje secreto de Pampita, conversó con el conductor Marcelo Tinelli y este le preguntó si había tenido una cita con Camila Lonigro, ante lo que la correntina confirmó que no. De igual manera, le reveló: "Me vi con otra chica".Como esto le generó incertidumbre al conductor del certamen, empezó a preguntarle a la participante por más detalles y desde el streaming del Bailando 2023, uno de sus compañeros reveló: "Estuvo chapando en la Bresh con una influencer". Así, comenzaron a consultarle por incluso más información.Para finalizar, Coti Romero remarcó: "No voy a decir porque no sé si ella quiere, es muy hermosa". Entre varias palabras entrecruzadas del streaming y los del piso, se escuchó el nombre de Juli Castro, participante del Bailando 2023 e hija de Romina Giardina, pero no se ahondó en el tema.