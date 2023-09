Filmaron a Silvina Luna durante sus últimos días: qué harán con las imágenes

Espectáculos Revelaron los primeros detalles de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

Tras la muerte de Silvina Luna, habló por primera vez su hermano, la persona que estuvo con ella desde el primer momento y no se despegó de su lado. Fue Ángel de Brito quien, una vez más, hizo de vocero de Ezequiel Luna y contó detalles de los últimos días de la modelo que nadie conocía.El hermano de Silvina autorizó al conductor a contar algunos de los temas que hablaron en privado. Lo primero que contó fue sobre el libro de la actriz, que es el más vendido de habla hispana y está agotado, por lo que habrá una nueva tirada por la gran demanda.“Mi hermana andaba con dos bolsas de medicamentos y hay personas que no llegan ni a la mitad”, dijo Ezequiel, sobre el pedido que le hizo Silvina de ayudar a otras personas en su misma situación.Silvina Luna quiso tener registro de todo lo que le ocurrió, por lo que pidió que filmen durante los 79 días que estuvo internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a fin de que se realice un documental para poder concientizar sobre el tema.“Todo lo que pasó en la clínica está registrado, y todo lo que paso antes también, por pedido de Silvina. Es más me contaba Ezequiel, en un momento que en la clínica, en muy mal estado Silvina decía: ‘¡grabá!, ¡grabá!, que quede todo registrado’. Estaba consciente en ese sentido”, explicó.“Cuando Silvina salió de la operación no podía moverse. La llevé yo en el auto cola para arriba”, reveló el hermano de la actriz.“A él lo vi bien, lo vi entero y además tiene que vivir todo lo que le queda de la batalla legal. Me pidió que le agradezca públicamente a Burlando, a los medios y también a la Asociación de Actores por encontrarle un lugar en el cementerio”, finalizó Ángel De Brito sobre la charla con Ezequiel.