Disfrutando de unos días de relax, ratoneó a sus fans con fotos de alto impacto

Jesica Cirio es se encuentra disfrutando de unos días de relax en España y se mostró con distintas microbikinis. En una de las postales aparece recostada sobre un lujoso sillón junto a una pileta, con un diseño negro liso de corpiño strapless recto y bombacha clásica. La pieza superior tiene una abertura en el centro -los recortes cut out siguen vigentes- adornado con tiras metálicas al mejor estilo “bikini joya”.Siempre al tanto de cada detalle y sin perder la elegancia, ni siquiera para sus momentos de ocio, combinó la apuesta con sandalias blancas con plataforma de yute y un beauty look sencillo pero glam: el pelo peinado con ondas “al agua” y maquillaje con foco en la mirada a base de delineado y máscara de pestañas.“Días de relax. Photo Dump de unos días de descanso y desconexión con amigos”, escribió como pie de la publicación, en la que incluyó instantáneas de sus paseos por la costa española.El resto de los looks que eligió Cirio para sus días en el verano europeo no se quedan atrás. En otras postales, se lució en la playa con una microbikini colaless con estampado geométrico en la gama del verde, uno de los tonos de la temporada. La combinó con un sombrero piluso negro de Prada y anteojos de sol color rosa viejo.Además, la modelo no perdió la oportunidad de posar en lencería y mostrar los nuevos conjuntos de una de las marcas de la que es cara. En una de las tomas, que se hizo en modo selfie frente a un espejo, lució un conjunto de encaje floral negro semitransparente, un clásico infaltable.Además, grabó otro video frente al espejo con un equipo más jugado con estampado animal print de leopardo en nude y negro con una moldería muy audaz, que se encargó de mostrar en detalle con diferentes poses: la bombacha es colaless y deja mucha piel a la vista.