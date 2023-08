Nancy Duré tiene nuevo novio: “Estoy enamorada”

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

A pesar de su alta exposición en los medios de comunicación, poco se sabe sobre la vida privada de Nancy Duré. Esta semana, se animó y reveló que se encuentra sumamente enamorada.



Todo comenzó en una ida vuelta que tuvieron los conductores de Socios del Espectáculo con sus panelistas. En esta oportunidad, Virginia Gallardo abrió juego para que Lussich arrojara la primicia sobre la situación sentimental de la periodista.



“¡Qué linda estás Nancy!”, le dijo Virginia a su compañera. Enseguida, la panelista agradeció los elogios y sabiendo la pregunta que iba a venir, Rodrigo hizo hincapié en esta situación y lanzó: “¿Estás enamorada?”.



Por su parte, Nancy no se escondió en su respuesta y sorprendió en vivo con una confesión sobre su presente amoroso. “Sí, estoy enamorada”, afirmó la panelista con mucha seguridad y rápidamente abrieron un debate.



Enseguida, Mariana Brey tomó la palabra e hizo un mea culpa por una situación del pasado, donde ex integrante de LAM pidió que todo se mantenga en secreto.



“Se lo va a reservar porque la última vez que tuvo a alguien, acá se lo quemamos. Culpa mía y no lo hago más”, comentó Mariana entre risas. En esta oportunidad, Rodrigo Lussich quiso ir por más: “¿Se puede decir el nombre?”. Para cerrar el tema, Nancy agregó contundente: “No puedo decir nada”. (Radio Mitre)