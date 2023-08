"Llorar se convirtió en mi herramienta más poderosa", expresó Ivana Nadal

Ivana Nadal se muestra siempre muy activa en las redes sociales, ya sea mostrando sus diferentes outfits y hasta reflexionando sobre algunas cosas de la vida. En esta ocasión compartió un video donde se mostró con un escote casi al borde de la censura.“Hay algo súper clave que estoy haciendo mucho y es, básicamente, sentir. O sea, dejar que las emociones atraviesen mi sistema, entren a mi cuerpo y salgan de manera sana”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones y medio de seguidores.Después de eso reveló que, particularmente a ella, casi todas las emociones, de cualquier tipo le producen llanto. “Me genera un nudo en el estómago que quiere salir, entonces me estoy permitiendo llorar”, aseguró.En este sentido, contó que ese desahogo le genera una sensación de alivio y también le brinda un mensaje. “Llorar, estar triste, enojado o sentir dolor no quiere decir estar mal”, dijo y le aconsejó a sus seguidores seguir ese método para sentirse “mejor”.“Gracias a cada ser en este planeta, que me refleja a cada instante. Gracias Ivanita por animarte siempre. Te amo, porque posta me amo”, escribió junto al clip. (TN Show)