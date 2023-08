Silvina Escudero contra Graciela Alfano: “Conmigo fue malísima y muy cruel”

Silvina Escudero fue consultada por Intrusos sobre la posibilidad de incorporar a Graciela Alfano al panel de Bien de mañana, el nuevo programa que conduce Fabián Doman por eltrece, del cual ella forma parte."Graciela Alfano ha sido muy cruel, muy hija de puta. Yo era una pende. . . y ella ya era grande. Me sentí muy maltratada, lo recuerdo y digo 'qué injusto'. Yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo", opinó la bailarina.La actriz no se quedó callada. "Si yo fui malísima, pobrecita, esperá que me seco la lágrima", ironizó. "Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos? No era una nena, tenía 28 pirulos. En los paneles generamos un conflicto para que la gente hable, los que entran al Bailando conocen eso. El show termina y terminó hace 15 años, Silvinita".Además, Alfano recordó cómo se comportó en la pista del Bailando cuando apareció como la nueva novia de Matías Alé, luego de que ella terminara su vínculo de diez años: "Ponete en mi lugar, un poco de sorodidad. La señora pone su mano llena de barro en el calzoncillo del señor y me la tuve que bancar. Si te querés victimizar en el momento para que la gente tenga un show, buenísimo, pero pasaron 15 años y es vintage que hable de mi edad".

Graciela Alfano también discutió con Cinthia Fernández cuando estuvo en el jurado de Bailando por un Sueño y años más tarde se enfrentaron cuando compartieron el panel de LAM. Ahora, la actriz se quedó afuera del programa de Doman porque no tiene deseos de compartir el panel con Cinthia, ya que la considera "una maleducada" por haber afirmado que "la mantienen machos"."Es bruta, es burra y es una maleducada y con maleducadas no quiero compartir", finalizó.