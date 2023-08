Sofía Jujuy Jiménez confesó su talento más oculto y disfrutó del calorcito

Sofía Jujuy Jiménez viene de pasar un durísimo momento íntimo tras descubrir que su novio Bautista Bello le fue infiel. Sin embargo, ahora que volvió al país se mostró mucho más animada, y se atrevió a hacer una fuerte confesión.En “Noche al Dente” (América TV), el conductor le preguntó si tenía un talento oculto, y Sofía Jujuy Jiménez admitió: “Sí, tengo uno que creo que no lo puede hacer nadie”.En ese sentido, explicó que puede hacer algo muy difícil con los pies. “Lo que hago es que abro mucho los dedos, esto no es normal”, reveló.Esto sorprendió a Fer Dente, que quedó con la boca abierta. Al respecto, la modelo comentó que “hay gente que tiene fetiches con los pies” y que le suelen pedir fotos de sus deditos.La jujeña se había vuelto viral al descubrir la infidelidad de Bautista Bello tras hacer un devastador descargo a puras lágrimas en redes sociales. “Estoy rota, partida al medio. Estoy desilusionadísima, en shock también”, expresó al ver que su entonces novio estuvo a los besos con una mujer en Brasil.“Parece una película de terror. Agarro mi celular y veo todo, no lo puedo creer”, agregó. A su vez, la joven mencionó: “Tenía mis planes, mis cosas para hacer juntos y, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás”.En ese entonces, Jujuy estaba en Barcelona por un proyecto laboral que no podía contar porque el contrato se lo impedía, pero dijo: “Estaba trabajando, loco. Quería tener unas lindas vacaciones ahora pero, bueno, todo pasa, supongo”.