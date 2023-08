Junto a imágenes hot, expresó: “Que la vida me perdone las veces que no la viví”

Flor Vigna sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto en su cuenta de Instagram de lo que está por venir en su perfil de Divasplay.En el video, se la puede ver luciendo una bata y un vestido corto blanco, mientras comparte la emotiva frase: “Y que la vida me perdone las veces que no la viví”, una de mis partes favoritas de una de nuestras canciones”.“Y acá estoy una vez más animándome a algo nuevo a mi forma, descubriéndome y más libre nunca”, agregó.Este adelanto no solo genera intriga sobre su próximo contenido, sino también refleja su actitud positiva y decidida para explorar nuevas oportunidades y expresarse de manera auténtica, publica el diario