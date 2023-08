Llamó la atención con una microbikini tricolor, pero eso no fue todo

Disfrutando a pleno del verano estadounidense, Rocío Guirao Díaz viajó a Carolina del Norte junto a su familia para pasar unos relajados días y volvió a imponer estilo con el look que eligió para afrontar las altas temperaturas que azotan al Hemisferio Norte.Desde allí posó para la foto con uno de sus modelos favoritos: una microbikini tricolor en rojo, fucsia y verde neón. Se trata de un diseño de alto impacto confeccionado a partir de recortes con corpiño rectangular y bombacha colaless tiro alta.Pero eso no fue todo. Siempre atenta a los detalles, la modelo complementó la apuesta fashionista con un sombrero piluso de jean celeste (un accesorio que se impuso con fuerza hace algunas temporadas y planea seguir vigente durante unos cuantos veranos más) y unos lentes de sol rectangulares con vidrio superopaco.En pocas horas, el posteo llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fans, que no dudaron en llenarla de halagos y elogios.