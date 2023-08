Muy audaz, Emilia Mernes causó una revolución con sus nuevas fotos

Espectáculos Emilia Mernes redobló la apuesta y su pantalón quedó al filo de la censura

Cada vez que publica un nuevo look, Emilia Mernes se convierte en el centro de conversación. Es que la cantante entrerriana no solo tiene predilección por las tendencias, sino que se anima al mix de estilos y a las prendas jugadas, dando como resultado looks únicos e irrepetibles.En las últimas horas, se fotografió desde España con la pileta de fondo y revolucionó la aplicación de fotos con su microbikini.Besada por el sol, la artista posó con un traje de baño de dos piezas de base blanca con un estampado llamativo muy particular y original con dibujos abstractos, con animales y personas en colores como rojo, azul, naranja, amarillo y negro. ¿Los detalles? El corpiño es triangular y la bombacha es diminuta, colaless y cuenta con tiritas regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.“Otra foto que quedó pa’ la portada”, escribió la cantante en el pie de las imágenes.