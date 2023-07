Revelaron que Silvina Luna estaría recibiendo una terapia alternativa

Espectáculos Wanda Nara publicó su primera foto tras hablar de su estado de salud

Silvina Luna salió de terapia intensiva y se apoya en sus médicos, tanto como en sus seres queridos, para continuar mejorando. En el programa televisivohablaron de cómo son sus días y el apoyo que encontró en una “sanadora”.“Silvina pasó a una sala común, es decir, pasó de una terapia intensiva una sala de internación general”, contó Guido Zaffora. “Su entorno me dice que el alta no se la van a dar”, detalló.“Está con una rehabilitación respiratoria y con kinesiología. Pasó mucho tiempo acostada y un kinesiólogo la ayuda a mover las piernas y los brazos. Empezó a comer a muy bien y eso alienta a los médicos”, informó el panelista.El periodista aseveró que la actriz realiza meditación desde una app. “Sigue usando las aplicaciones desde su celular, pero no tiene acceso a sus redes sociales por pedido de los médicos”, aseveró.“Recibe visitas, más allá de su hermano y de sus dos amigas, de personas puntuales que le han hecho mucho bien a Silvina”, dijo, mientras Marcela Tauro revelaba la identidad de una de ellas. “Los domingos va una sanadora”, contó la periodista.“Recibe terapias alternativas, le leen cuentos o cosas que ella pide. No tiene acceso al exterior para estar ocupada en su recuperación”, pormenorizó el panelista.