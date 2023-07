“Unos días conmigo”: hipnotizó a sus fans al posar envuelta en una toalla

Romina Malaspina hipnotizó a sus seguidores con una fotografía recién salida de la ducha. En la postal se la puede ver envuelta en una toalla y dejó su escote al descubierto.La mediática devenida en DJ acostumbra compartir todo tipo de contenido para mantener un ida y vuelta con sus fans. Es así que suele mostrar parte de la intimidad de sus viajes, presentaciones en vivo en boliches y adelantos de sus próximas mezclas.Cuando no se encuentra en pleno proceso creativo de su música, Romina aprovecha su tiempo libre para viajar. Uno de sus destinos favoritos es Miami, en los Estados Unidos, donde se reencuentra con su mejor amiga, Sasha Ferro, y viven divertidas y alocadas vacaciones juntas.Romina Malaspina cumplió 29 años y hace 8 que se volvió parte de la farándula argentina gracias a su ingreso en la casa de Gran Hermano en 2015 que le valió su salto a la fama. Es oriunda de Mar del Plata y llegó a Buenos Aires para sumarse al reality y comenzar su carrera como estrella mediática.Tiempo después logró hacer su propia carrera en los medios y como modelo, pero fue en el 2020 cuando su nombre estuvo una vez más en boca de todos al protagonizar un escándalo por su look. Fue cuando lució un top transparente para conducir en noticiero de Canal 26 y recibió cientos de críticas, aunque luego explicó que se trató de un problema de iluminación, no de vestuario.