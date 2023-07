Barby Franco reveló el íntimo pedido que le hizo Pampita

La amistad de Barby Franco con Pampita trasciende lo mediático, y la modelo contó el significativo pedido que le hizo la jurado de Los 8 Escalones de los 3 millones.



"Me dijo: 'Todo lo que te presté, guardámelo porque capaz tengo otro bebé'", reveló la madre de Sarah Burlando (6 meses y medio) respecto de las pertenencias de Anita (cumple 2 el 22 de julio).



Ante la curiosidad del periodista de la revista Pronto, Barby enfatizó las palabras que usó la esposa de Roberto García Moritán: "'Guardame todo para mi futuro bebé', me recalcó".



Entonces, Barby Franco resumió el deseo de Pampita: "Sería su sexto hijo. Tiene muchas ganas de ser mamá otra vez".



Barby Franco y Pampita se hicieron amigas como compañeras de trabajo en Pampita Online, y una peregrinación a Luján las marcó a fuego a ambas antes de que la pareja de Fernando Burlando alcance el milagro de ser madre.



"A Caro la amo. Además de vecinas, somos muy amigas y me ayuda mucho con mi hija. Una vez la llamé a las 3 de la mañana porque Saritah tenía los famosos cólicos renales, no paraba de llorar y Caro me aconsejó", manifestó.



"Yo no tenía la menor idea, la beba lloraba sin parar y Pampita me dijo: 'Tranquila que son cólicos. Vos solo la tenés que abrazar y nada más. Esperá y vas a ver que se le pasa'", continuó.



Ahí, Barby Franco destacó la sabiduría de Pampita: "Hice eso y fue la solución. Además, me equipó con todo, me pasó cosas de su hija Anita y me regaló hasta pañales. Pero el otro día me sorprendió porque me dijo algo que me dejó pensando".

