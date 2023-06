Mucho brillo y escote, los detalles de la producción de fotos de Romina Uhrig

Romina Uhrig reveló que le ofrecieron participar del Bailando 2023

Desde que salió de la casa de, Romina Uhrig ha sorprendido con su cambio de imagen. Pues, no solo se cambio el tono del cabello y luce con flequillo, además, en cada aparición se roba las miradas con sus looks.En esta ocasión, la ex diputada compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de la nueva producción de fotos para revistay sorprendió con sus atrevidos outfits. En el video se observa el detrás de cámaras de la sesión y se pueden observar más de cinco cambios de vestuario.El brillo y los escotes dijeron presente en esta producción de Romina Uhrig, pues, la exlució desde vestidos muy cortitos con lentejuelas y aberturas, hasta bodys ajustados a su figura, que le dieron una imagen más sensual de lo que se suele mostrar.La publicación no pasó desapercibida y sus fanáticos le dejaron cientos de comentarios: "Bombaaaa", "Es bella Romi hermoso todo lo q está haciendo", "Podrán ser tan potra ?", "Romy disfruta de este tu éxito a tu belleza natural sos linda", "Lo diosa que sos, por favor", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.La exlegisladora y exparticipante dereveló que recibió un llamado para sumarse alaunque no está segura de aceptar la propuesta que otros famosos ya firmaron. Pero sí confirmó que mantuvo diálogo con integrantes del certamen televisivo de baile: "Obviamente agradecí por tenerme en cuenta. Es que yo no bailo y el productor me dijo que había mucha gente que no bailaba". Con estas palabras, dio a entender que no está segura de participar del reality.Al respecto de sus dudas, la 4° deseñaló: "Se que hay que estar preparado, pero no sé todavía". De esta manera, todo parece indicar que Uhrig podría optar por descartar la propuesta, ya que tiene otros trabajos que le surgieron gracias a su fama por el reality show dePara finalizar, le preguntaron cómo se llevaría ante las constantes polémicas generadas por el jurado del Bailando 2023: "Me la banco re bien, sobre todo por tantas cosas que se dijeron de mí tan fuertes que no fueron pavadas". Así, se mostró confiada en el caso que opte por aceptar la propuesta de