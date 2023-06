Jesica Cirio habló sobre los rumores acerca del final de La Peña de Morfi

Este domingo en un nuevo programa de La Peña de Morfi, la conductora Jesica Cirio habló sobre los rumores que circularon en los últimos días acerca de su posible final en el ciclo televisivo. La noticia fue difundida por algunos medios de comunicación, en donde manifestaban que el programa llegaría a su fin y además aseguraban que Jesica no conduciría más y que tendría un potencial reemplazo. Lo cierto es que esto no es así y la modelo y conductora salió a aclararlo.



La historia comienza cuando uno de los cocineros clásicos del programa, Santiago Giorgini aclara mientras realizaba una de sus preparaciones, un rumor en el que también se había dado a conocer que el tampoco seguiría en el programa.



“Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado”, comenzó diciendo. “Sigue la carnicería, siguen los muchachos, me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar”, se manifestó con humor el chef, pero un poco molesto por la difusión de la noticia falsa. “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”, concluyó.



Ante esa situación se sumó Jesica a la cocina para de paso aclarar su continuidad en el ciclo y pidió “un segundo” tras las palabras de Giorgini. “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, manifestó la modelo y conductora.



“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacia nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”. Dijo desde su lado de enojo por la mala prensa Jesica.

Fuente: Ciudad.com