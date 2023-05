Guerra entre Juliana y Julieta de Gran Hermano: “No hay que subirse al poni”

Ya pasaron dos meses desde que Gran Hermano anunció a Marcos Ginocchio como el ganador y todos los concursantes están en una búsqueda desesperada de oportunidades laborales en los medios de comunicación.Algunos lograron contratos muy interesantes, pero otros no consiguen posicionarse. Juan Reverdito es uno de los que más lucha por un espacio en algún programa televisivo, pero también Juliana Díaz, que en la casa era conocida como Tini.

Por eso Juliana decidió ir a fondo con una ex compañera, tal vez la más buscada y la que tiene más oportunidades. Acudió como invitada al ciclo La Tarde del Nueve, donde trabaja la periodista Ana Laura Román, que criticó fuertemente a Poggio por no haber frenado a dar una nota. Y provocó que la ex GH le responda.“Yo sé que es muy talentosa y demás pero no hay que perder el carisma, no hay que subirse al pony, no perder la educación”, analizó Juliana, sobre la pelea de su ex compañera con la periodista.Lo cierto es que Julieta no para de recibir propuestas: tuvo una participación en Fuerza Bruta, hace presencias en boliches, va a actuar en teatro de la mano de José María Muscari y va a debutar con un programa de radio junto a otros ex GH: Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila “la Tora” Villar. Además, Cris Morena habría puesto el ojo en ella para la secuela de Floricienta.Por su parte, Juliana pide a gritos que Marcelo Tinelli la convoque para el Bailando 2023. En su Twitter dijo: “Saben que me faltó decir que el equipo del Bailando me parece aburrido en su mayoría, yo no sé por qué no le facilitan mi número a Marcelo Tinelli”.