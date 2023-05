Pamela David: “Hice uso y abuso de la belleza, mirá si me voy a andar quejando”

Pamela David se sinceró en Noche al Dente (América TV) sobre sus inicios y contó si alguna vez se sintió cosificada por tener una belleza hegemónica, pero no dejó de destacar el daño que le causó que su trabajo fuera relacionado con su vínculo con Daniel Vila.



La conductora de Desayuno Americano afirmó que "ser linda" nunca fue algo que le generó un peso: "Para mí es un piropo, no me molesta para nada. Me abrió puertas; hice uso y abuso de la belleza, mirá si me voy a andar quejando".



Sin embargo, fue la misma presentadora quien afirmó que sintió mucho más prejuicio por ser la esposa de uno de los dueños de canal América: "Por ser la esposa de Daniel me pasó mucho más que por linda, porque por linda me parecía una obviedad". De igual forma, David reflexionó: "Cuando se empezó a hablar de la famosa cosificación me parecía espectacular concientizar y que cada uno tenga la decisión de elegir lo que quiere hacer, yo nunca me sentí cosificada, siempre me sentí como esto de hacer uso y abuso de la belleza. Decir: 'Si por linda se me abren puertas, qué me voy a andar quejando, renegando. No, no quiero hacer una tapa de una revista'. Sé que la belleza me dio ese lugar, no voy a desconocer eso".



Sobre los comentarios en relación a su relación con Vila y sus logros profesionales, Pamela aseguró: "Me dolió mucho en su momento, porque laburo desde que soy muy chiquita. Hice muchos trabajos de extras de televisión, yo laburé un montó en mi vida, entonces cuando tenés un lugar y tenés un nombre, porque Pamela David era un nombre antes de mi amor".

Fuente: Exitoína