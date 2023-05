La frase que le dijo “El Potro” Rodrigo a Marixa Balli días antes del accidente

Marixa Balli fue protagonista de una gran historia de amor con Rodrigo Bueno, el músico cuartetero que falleció el 24 de junio del 2000 en un accidente automovilístico. La ex vedette reveló detalles sobre la conversación que tuvo con el cantante poco antes de su muerte.



“Rodrigo en el fondo ya sabía que se le venía algo. Él a mí me había dicho que le quedaba poca vida, que su padre se lo decía en los sueños. Que iba a morirse después de algo muy importante, que creo que fueron los shows en el Luna Park”, reveló en LAM hace algunas semanas y añadió: “Era un tipo tan inteligente. Su carisma era impresionante”.



Con el aniversario del cumpleaños del cantante, Patricia Pacheco, la mamá de su hijo Ramiro, estuvo en el programa de Ángel De Brito en donde Marixa es panelista y habló de la relación de ambos. “Él hacía lo que sentía. A mí al principio me dolió un montón y lo sufrí. Pero después empecé a comprender. Y ya pasó de ser un tema de mujer, me enfoqué un poco más en él en el plano humano, entre comillas”, aseguró Patricia.



Y añadió: “Lo dejé de ver como si fuese algo que me intentara retener como una pareja o una relación sentimental. Reconozco que en esos cuatro años y pico que estuvimos juntos, él tenía marcado un amor por Marixa que sé que iba a ser para siempre”.



Además, se refirió a otras mujeres con las que Rodrigo la habría engañado. “También la quería a Alejandra, pero no estaba en buenos términos con ella. Y también quiso mucho a Sarita (Carrera), tuvo una pasión muy grande con ella. Era una persona que conoció más o menos cuando yo estaba de ocho meses”, señaló.



Por otra parte, Marixa contó detalles sobre su relación con Rodrigo. “Yo tuve una relación espectacular. Y estaba saliendo con él, que íbamos y veníamos, cuando conoció a Patricia. Él me re juraba que nada que ver. Viene un día y me dice: ‘Esta chica me dice que está embarazada pero no’. Él tenía una cosa muy particular conmigo. Era como que cuando me veía se acababa el mundo. Y quedaba yo en el medio de la situación. Era raro”, sostuvo.

Fuente: NA