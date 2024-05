Alberto Fernández sobre el vacunatorio VIP: “Era un relativo privilegio”

El ex presidente Alberto Fernández brindó un reportaje tras meses en los que sólo se había expresado a través de sus redes sociales. Fue con el canal C+, en donde habló sobre los dos episodios más controvertidos de su paso por la presidencia de la Nación, la irregularidad en la aplicación de vacunas a gente cercana a sus funcionarios y la foto del festejo de cumpleaños de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en el momento más estricto de la cuarentena que el resto de la sociedad afrontaba por la pandemia de Covid-19.



“Lo de las vacunas fue un relativo privilegio, porque todas las personas que se vacunaron allí debían recibirla y los hubieran vacunado una o dos semanas después”, dijo Fernández sobre el caso por el que él mismo le pidió la renuncia al ex ministro de Salud, Ginés González García.



Sobre la recordada foto de Olivos, en tanto, el ex Presidente insistió en que fue “un error nuestro, mío”, pero luego advirtió que “antes había estado reunido con muchísima más gente”, argumentando que se trataba de épocas de mucho trabajo en la gestión. “Olivos era la Casa Rosada”, dijo Fernández. Además, el ex mandatario hizo foco en que “se guardaron la foto un año y la sacaron durante la campaña”, indicando que hubo una especulación para perjudicarlo.



Por otro lado, Fernández renovó sus críticas hacia su sucesor, el presidente Javier Milei. ““La gente tiene la esperanza de que esto funcione, yo creo que no va a funcionar”, aseguró sobre el plan económico y defendió su gestión pese a los altos índices de inflación, al sostener que hubo crecimiento. (Infobae)