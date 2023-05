Yanina Latorre le propuso a su marido vivir en casas separadas: "No quiere"

Yanina Latorre reveló en LAM que le pidió a Diego Latorre vivir en casas separadas y sorprendió al contar cuál fue la respuesta que le dio su marido al respecto.“A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas”, dijo la panelista en el programa de América y Marcela Feudale le preguntó: “¿Y por qué no se lo propones?”.“Porque no quiere irse. Igual tenemos cuartos de televisión separados”, le respondió y Ángel de Brito agregó: “Si tienen varias propiedades… ¿por qué no vive uno en una y otro en la otra?”.“Porque él es un cómodo, en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama pero cuando alguno de los chicos se vaya él pasa a ese cuarto, amor. El cuarto es mío, yo soy la dueña de todo prácticamente”, dijo entonces Yanina.Yanina Latorre y las angelitas protagonizaron un divertido ida y vuelta al hablar de la intimidad de su hogar con Diego en LAM.“Sos dueña de tu plata y de la plata de él”, le dijo Marixa Balli y ella aseguró con humor: “Sí, la plata de él es mía y la mía también”. “Hacele una casa en el fondo”, ideó entonces Marcela Feudale.“Sí, tipo la del casero, sabes que tenes razón, que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, respondió entre risas la panelista.