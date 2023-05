Cami Homs continúa luciendo sus curvas en los días de relax en el Caribe

Cami Homs se hizo conocida cuando Rodrigo de Paul la abandonó y comenzó a salir con Tini Stoessel, a pesar de tener dos hijos muy chiquitos. Al principio se mostró muy combativa contra el jugador de la Selección Nacional, pero después llegó a un arreglo económico y optó por dejar de hablar de su ex.Sin embargo, mantiene un perfil alto porque participa de varios eventos a los cuales la invitan como nueva celebrity y allí siguen consultándole sobre los pasos que da su ex.Rodrigo de Paul y Tini aprovecharon sus días de descanso en sus actividades laborales para hacer una escapada romántica. El futbolista de Atlético de Madrid y la cantante viajaron a Ibiza y allí habría surgido una importante propuesta. De Paul le habría pedido casamiento a Tini y ella habría respondido que “¡sí!”.Cami Homs no llegó a opinar sobre este tema porque decidió viajar a Playa del Carmen con sus hijos: Francesca y Bautista. “Amores de mi vida”, escribió en un posteo en el que se mostró junto a sus dos hijos. Siempre impecable, vestida con las últimas tendencias y con su nuevo look castaño.Hace pocas semanas, la influencer fue vinculada sentimentalmente con otro futbolista. Se trata de José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata. Pero Cami se apuró en aclarar que esos rumores no eran ciertos: “No tengo novio”.