Reveló un truco definitivo para evitar la transpiración sin usar desodorante

Ivana Nadal reveló el truco definitivo que le compartió un desconocido para evitar la transpiración:. La morocha, quien actualmente reside en Tulum, México, afirmó que este método es “mágico” y que los resultados fueron excelentes.“Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón”, dijo la modelo, quien acotó que odiaba el desodorante porque le dejaba manchas en la ropa y olor a transpiración.En cuanto a cómo conoció este beneficio poco común del limón, Nadal contó que un señor le dijo que no usara desodorante y que se pusiera limón mientras estaba en Cozumel, una isla mexicana. “Y dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”, aseguró Ivana.Además de compartir este consejo con sus seguidores, Ivana también estuvo compartiendo su vida en México a través de sus redes sociales. Hace más de un año, la modelo tomó la decisión de vender el departamento en el que vivía en Olivos, junto con todas sus pertenencias, para buscar nuevos rumbos fuera de Argentina. Unos meses después, la modelo finalmente se instaló en Tulum.La influencer suele compartir imágenes desde la playa paradisíaca y posteos con frases inspiracionales para sus seguidores. También está promocionando su serie en Playboy TV, que tiene una temporada de 10 capítulos.