Cómo se enteró Jimena Barón que Daniel Osvaldo la engañaba con Gianinna Maradona

Jimena Barón habló a través de sus stories de Instagram sobre La Araña, el tema dedicado a Gianinna Maradona, quien era su amiga hasta que comenzó a salir con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo.



La cantante contó que se dio por separada cuando se enteró de que, mientras ella pensaba que seguía en pareja, él comenzó a mostrarse con Gianinna. "Fue una traición", afirmó, sin filtro.



"Es una historia de mi vida que me trajo mucho dolor. Es una traición con una gran amistad. Una persona muy importante para mí, que estuvo en un momento importantísimo de mi vida y que fue un gran sostén. Que terminó dando este giro de traición inesperada", sentenció, sobre la infidelidad del papá de su hijo con quien era su amiga.



Antes de cerrar, Jimena contó por primera vez de qué manera supo que el exfutbolista ya estaba de novio con la hija de Diego Maradona.



"Fue algo que me desayuné un día. Los vi en la tele y en Twitter a los dos bailando. Y fue un shock. Muy distinto a separarme, vi un día en televisión que mi pareja estaba con otra mujer haciéndose tatuajes de sus nombres. Por ende, me di por separada".



"Y era algo mío atragantado en el corazón de hace muchos años, 8 años atrás. Escribir esta canción fue mucho de remover esta cosa personal... Necesitaba revolver esto y sacar mucho enojo que yo tenía. Por eso decidí hacer constelaciones, eso me ayudó a sanar", cerró Jimena, a corazón abierto.

Fuente: Ciudad