En colaless y mirando el atardecer dejó obnubilados a todos sus seguidores

Espectáculos Subió la sensación térmica en pleno otoño con un par de fotos

De vacaciones en México, Nati Jota se mostró con la fórmula que fue furor este verano. Desde la Isla Mujeres, posó de espaldas con el mar de fondo y el sol del atardecer. ¿Su elegido? Un modelo de microbikini con corpiño negro y bombacha colaless, su diseño de cabecera, con estampado abstracto, estilo camuflado, en violeta y negro.En la siguiente imagen que compartió con sus seguidores mostró la parte delantera del corpiño, de formato triangular con un nudo en el centro. Además, dejó ver en detalle el accesorio que eligió para la cabeza: una cap con visera gris de efecto gastado y letras blancas, el complemento que este verano se volvió el aliado número uno de las bikinis.Como detalles finales, sumó un par de anteojos de sol rectangulares marrones y se mostró al natural, sin maquillaje, y con el pelo suelto al viento. La simplicidad como consigna principal de un look de playa que resume todos los caprichos del verano.En la descripción, detalló cómo vive su tiempo de descanso y confesó que aunque le cueste un poco, busca desconectarse y relajar. “Les mando besos a todos, los amo como siempre, estoy medio desconectada o no muy charlatana en redes, me hace bien relajar un poco”, indicó en guiño a sus más de 2.6 millones de seguidores.“Realmente por momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas y me culpo porque no debería pues vacaciones, y después me abrazo porque ya bastante con maquinar que ¿encima tengo que castigarme por eso?”, reflexionó.Y cerró: “Escribo esto desde el super que vinimos con mi tío a hacer las compras para la cena. Ando en bici de acá para allá porque nuestro departamento está como a 4kms de la zona de la playa, así que curtiendo la de que soy local; lompa de la selección mexicana y a pedalear”.